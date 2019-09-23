«Самый счастливый день в жизни»: Анастасия Волочкова нежно поздравила дочь с 14-летием

«Сегодня счастливый для меня день! 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна. Сейчас она уже такая взрослая.. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком. А этот день 23 сентября очень счастливый в моей жизни. Это ведь и мой праздник. Ариша, с Днем рождения!», - написала счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

В день рождения Анастасия сделала сюрприз для дочери - поздравила ее с днем рождения на уроке в школе. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать. И поздравить Аришу я решила в школе внезапным вторжением в конце урока русского языка. Это очень счастливый и позитивный день для нас с Ариадной. Я счастлива, что ты у меня родилась!», - написала Анастасия.