passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Самый счастливый день в жизни»: Анастасия Волочкова нежно поздравила дочь с 14-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия и Ариадна Волочковы

Фото: Instagram

Ариадна в общий с мамой праздник подарила ей цветы.

Анастасия Волочкова давно ждала день рождения единственной дочери Ариадны. Балерина и писательница несколько дней подряд публиковала в Instagram посты, в которых рассказывала, что у ее Ариши скоро праздник.

23 сентября в день 14-летия дочери Волочкова поздравила дочь и пожелала ей в первую очередь оставаться добропорядочным человеком.

«Сегодня счастливый для меня день! 14 лет назад в моей жизни произошло чудо и родилась на свет моя дочь Ариадна. Сейчас она уже такая взрослая.. У нас очень много похожих качеств и взглядов на жизнь... Я желаю моей любимой доченьке прежде всего быть добропорядочным человеком. А этот день 23 сентября очень счастливый в моей жизни. Это ведь и мой праздник. Ариша, с Днем рождения!», - написала счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

В день рождения Анастасия сделала сюрприз для дочери - поздравила ее с днем рождения на уроке в школе. «Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать. И поздравить Аришу я решила в школе внезапным вторжением в конце урока русского языка. Это очень счастливый и позитивный день для нас с Ариадной. Я счастлива, что ты у меня родилась!», - написала Анастасия.

«Поздравляю с доченькой! Счастья ей!», - первым оставил комментарий Игорь Николаев.

«Поздравляю!!!! Для Мамы это такой же праздник как и для ее принцессы. Самое главное счастье и здоровье!!!! А остальное все есть», «С днем рождения Ариши!!! Оставайтесь всегда позитивной, улыбайтесь,сияйте!!! Вы большая молодец !!!», - присоединились к поздравлениям поклонники Анастасии.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!