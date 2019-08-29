Шесть сырых яиц и много спорта: Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего феноменального похудения

Поклонники обеспокоены состоянием балерины: «Больше не нужно, Настя», «Первый раз слышу, что чтобы быть в хорошей форме, нужно ничего не есть...», «А зачем так мало есть ? Что за глупость ? Так и до анорексии недалеко», «Насть лечи башку и ешь нормально, не идет тебе такая анорексичность», «Постоянно хвалите сама себя, а худоба ваша на грани анорексии. Ничего красивого, напоминаете жуткую египетских мумию. Прекращайте худеть, вы играете с огнем. Говорю вам, как медик», «Нездоровая худоба👎, очень прибавляет возраст», «Отсутствие еды это не только стройность, но и проблемы с желудком. На одних яйцах далеко не уедешь! Чем ты хвалишься? Если сама или Лола не умеете готовить еду, которая не вредит фигуре, уже давно полно сервисов по доставке такой еды».

«Извените но вы раньше были очень красивой и стройной а сейчас совсем не то», «На старости лет худоба старит», «Стройная... Да... Но а плечи то мужские... Это минус и попы женской нет», «В бедрах нужно больше объема, а так фигура мужская», «Вы худенькая. Но нет женских пропорций. Мужское строение. Широкие плечи и узкие бедра, извините но изящной вы никогда не будете», — критикуют они.

«Похудели вы супер!!! Выглядите шикарно», «Вы в прекрасной форме! И не обращайте внимания на злых и не довольных жизнью людей», — утешают поклонники.