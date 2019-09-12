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«Танцующий скелет»: новая диета Анастасии Волочковой неприятно удивила поклонников

Анастасия Волочкова продолжает усиленно приводить себя в форму. Причем в ход идут не только ежедневные занятия ее любимым балетом, но и весьма экстравагантная диета, которую явно не одобрили бы диетологи.

Балерина активно делится с поклонниками информацией о своей жизни, в том числе она регулярно рассказывает о том, что она ест (хотя, судя по ее постам и стремительно стройнеющей фигуре, она практически не делает этого).

Так, две недели назад Анастасия уже делилась с подписчиками своим меню на день, которое поразило поклонников и вызвало их обеспокоенность.

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Фото: Instagram

Тогда на Анастасию обрушилась целая лавина критических комментариев, в которых ее обвинили в нездоровой худобе, граничащей с анорексией, и том, что ее питание – абсолютно нездоровое и несбалансированное.

И вот свежие новости, касающиеся диеты светской львицы, которыми она вновь поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

«Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле!» – написала Анастасия Волочкова в посте под фотографией, традиционно демонстрирующей ее растяжку.

В следующей публикации знаменитость призналась, что вообще ничего не ела за прошедший день, а друзья и близкие «пытаются» ее накормить.

Однако на сей раз, чтобы избежать критики и сообщений, причиняющих ей беспокойство и стресс, балерина закрыла комментарии. Но в том, что ее поклонники вновь шокированы тем, как их любимица питается, сомневаться не приходится – они уже не один раз просили Волочкову прекратить издеваться над собой и закончить столь экстремальную диету, тем более что она уже очень стройная, и даже сквозь боди видны очертания ее пресса.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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