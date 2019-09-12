«Танцующий скелет»: новая диета Анастасии Волочковой неприятно удивила поклонников

Балерина активно делится с поклонниками информацией о своей жизни, в том числе она регулярно рассказывает о том, что она ест (хотя, судя по ее постам и стремительно стройнеющей фигуре, она практически не делает этого).

Так, две недели назад Анастасия уже делилась с подписчиками своим меню на день, которое поразило поклонников и вызвало их обеспокоенность.