Война продолжается: Алана Мамаева рассказала, что любовница мужа занимается эскортом
Фото: @alana_mamaeva/ Instagram
Браку Павла Мамаева и его жены Аланы пришел конец. Причиной этому стала измена футболиста с испанской красавицей Ирен Гарсиа. Об этом узнала Алана, попыталась отравиться и даже попала в больницу, а позже решила развестись — сделать это она решила после того, как любовница Павла опубликовала положительный тест на беременность.
Сегодня инстадива опубликовала в своем блоге в Instagram подробности о жизни разлучницы. Знаменитая брюнетка утверждает, что любовница ее супруга занимается эскортом. По данным одного из телеграмм-каналов, информацию «слил» знакомый девушки. Источник утверждает, что фотографии испанки размещены на сайте эскорт-услуг. Только там ее зовут другим именем — Виолета.
Фото: Телеграмм-канал «Только никому»
Кроме того, Алана подтвердила, что в Испании нет юристов с таким именем, как у ее соперницы. Хотя та утверждает, что работает в сфере юриспруденции. Получается, что Ирен обманывает подписчиков?
Фото: Телеграмм-канал «Только никому»
Напомним, что после того как Алана с горя оказалась в больнице после передозировки снотворным, она приняла решение о разводе.
«Мы разводимся. Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала она в сториз.
Фото: @alana_mamaeva/ Instagram
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