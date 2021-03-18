Война продолжается: Алана Мамаева рассказала, что любовница мужа занимается эскортом

Браку Павла Мамаева и его жены Аланы пришел конец. Причиной этому стала измена футболиста с испанской красавицей Ирен Гарсиа. Об этом узнала Алана, попыталась отравиться и даже попала в больницу, а позже решила развестись — сделать это она решила после того, как любовница Павла опубликовала положительный тест на беременность.

Сегодня инстадива опубликовала в своем блоге в Instagram подробности о жизни разлучницы. Знаменитая брюнетка утверждает, что любовница ее супруга занимается эскортом. По данным одного из телеграмм-каналов, информацию «слил» знакомый девушки. Источник утверждает, что фотографии испанки размещены на сайте эскорт-услуг. Только там ее зовут другим именем — Виолета.