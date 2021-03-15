Алана Мамаева не знает, как пережить развод

«Те, кто переживает расставание или развод, давайте делиться опытом, как пережить это достойно и менее болезненно?», — написала она. Кроме того, модель заявила, что любая ситуация имеет выход. По ее словам, пережить сложности можно, снизив их важность.

Причиной для развода стала очередная измена Павла — во время сборов в Испании с командой он успел не только потренироваться, но и завести роман с горячей испанской красавицей Ирен Гарсией Морено. Алана выследила соперницу и даже слила в Сеть ее личные данные, за что девушка пригрозила ей судом. После того как Алана с горя оказалась в больнице после передозировки снотворным, все вроде бы наладилось — однако затем любовница Павла опубликовала в своем Instagram положительный тест на беременность. Этого Алана простить уже не смогла.