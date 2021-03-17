«Одна не останусь»: Алана Мамаева рассказала, что будет делать после развода

Алана Мамаева определилась с дальнейшими планами после развода с футболистом футболистом Павлом Мамаевым. Оставаться в Ростове-на-Дону девушка не собирается, как и быть одна. О своих планах Алана рассказала, впервые после скандала выйдя в прямой эфир.

Мамаева призналась, что очень страдает из-за измены футболиста, однако уверена, что найдет себе другого мужчину, несмотря на детей.

«Я не останусь одна, даже если у меня будет 10 детей. За это вообще не переживаю. Когда узнала, что Паша изменил, очень сильно плакала. Если честно, я до сих пор страдаю, мне тяжело. Но одной быть не страшно».

Она также рассказала, чем будет заниматься. Оказалось, что постоянной работы у нее нет, но есть деньги и собственный проект, которым она намерена заниматься. Также она рассчитывает на поддержку мужа.

«Меня будет поддерживать муж, ведь мы не чужие люди. Сейчас я занимаюсь собственным проектом, вкладываю в него всю душу», – отметила она.