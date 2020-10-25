Наталья Водянова с дочкой приготовила любимый десерт парижанок: «Хозяюшки»

Антуан Арно — французский бизнесмен и сын самого богатого человека в мире Бернара Арно. У Натальи и Антуана растут двое сыновей: Максим и Роман. От первого брака с Джастином Портманом у модели есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор.

К слову, недавно мы писали, как Наталья Водянова показала, как добиться идеально красных губ. Модель показала видео, как визажист наносит ей макияж. Видео с нанесением макияжа с «голливудскими губами» она опубликовала в своем Instagram.

А вам понравились новые фото Натальи Водяновой? Делитесь своим мнением в комментариях!