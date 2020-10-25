Наталья Водянова с дочкой приготовила любимый десерт парижанок: «Хозяюшки»
Фото: @natasupernova / Instagram
Наталья Водянова нередко публикует теплые семейные снимки на своей странице в Instagram. На этот раз модель поделилась фотографиями, сделанными во время выходных в Париже. Вместе с 14-летней дочерью Невой Наталья решила приготовить любимый десерт парижанок — аппетитные макаруны. В готовке звездной семье помогал профессиональный кондитер. Наталья разместила нежные снимки процесса, и, конечно, показала конечный результат. Модель с дочкой смогли приготовить десерт в трех вариациях.
Самые простые вещи в жизни, если их делать осознанно и с наслаждением могут принести настоящее счастье. Например, я всегда думала, что научиться делать макаруны, изысканное воздушное печенье, это целое искусство. И вот сегодня мы с Невочкой попробовали и просто научились их делать. Это оказалось не так уж сложно, а от процесса получили,
— написала Наталья Водянова.
Фолловеры остались в восторге от приготовленных звездной семьей десертами и попросили рецепт в комментариях: «А можно ваш рецепт? Тоже боюсь их стряпать, но ваши так чудесно выглядят!», «Я вас обожаю! Настоящая!», «Шикарная фото и макаруны», «Вы с Невой такие хозяюшки! Макаруны просто супер! Дайте, плиз , свой рецептик», «Какие они замечательные получились», «Тааак)) делитесь рецептом, девчонки», «Наталья, теперь ждем от вас рецепт», «Классно получилось как», «Как вкусняшно выглядит!!!! А рецепт можно???», «Хозяюшки».
Фото: @natasupernova / Instagram
Антуан Арно — французский бизнесмен и сын самого богатого человека в мире Бернара Арно. У Натальи и Антуана растут двое сыновей: Максим и Роман. От первого брака с Джастином Портманом у модели есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Водянова показала, как добиться идеально красных губ. Модель показала видео, как визажист наносит ей макияж. Видео с нанесением макияжа с «голливудскими губами» она опубликовала в своем Instagram.
А вам понравились новые фото Натальи Водяновой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @natasupernova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!