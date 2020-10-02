Наталья Водянова показала, как добиться идеально красных губ

Видео очень понравилось подписчикам, которые начали задавать вопросы по технике макияжа, на которые Наталья ответила.

«Подскажите пожалуйста как правильно наносить красную помаду? Есть секрет. Получилось очень красиво!», «Наталья, почему Вы не стареете 😍😍😍😍 это ж просто офигенно 🔥🔥 в чем секрет???? Уход или генетика??», «Я так поняла, что для большего эффекта обводка чуть выходит за контур губ. Результат🔥🔥🔥», «Я вообще решила перейти на минимум косметики)) и выбор пал на минеральную... Хотя очень долго скептически к ней относилась))) но красная помада это просто магнит!!))», «Вот что значит чистая линия! Без уколов в губы и геля в них! Эти утки 🦆 с накачанными губами как карикатура по сравнению с истинной красотой Натальи! Супер », «Наташа, давно ждала видео с вашим макияжем! 💄Хочется больше!», — пишут поклонницы восторженные комментарии, не забывая отметить, что Наталья великолепна и без макияжа.