Сияющая улыбка и обручальное кольцо: Наталья Водянова впервые вышла в свет после свадьбы

Самой яркой парой среди гостей были Наталья Водянова и Антуан Арно, буквально несколько дней назад офицально зарегистрировавшие свои отношения. Супермодель вышла замуж за отца своих младших сыновей. Влюбленные шли к этому восемь лет и хотели устроить шикарную свадьбу с сотнями гостей, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. В результате Арно и Водянова расписались в мэрии Парижа в присутствии самых близких. На модном показе Dior оба сияли от счастья, а Наталья демонстрировала роскошное помолвочное и более скромное обручальное кольца.