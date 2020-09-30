Сияющая улыбка и обручальное кольцо: Наталья Водянова впервые вышла в свет после свадьбы
Фото: Getty
Самой яркой парой среди гостей были Наталья Водянова и Антуан Арно, буквально несколько дней назад офицально зарегистрировавшие свои отношения. Супермодель вышла замуж за отца своих младших сыновей. Влюбленные шли к этому восемь лет и хотели устроить шикарную свадьбу с сотнями гостей, но коронавирус внес свои коррективы в их планы. В результате Арно и Водянова расписались в мэрии Парижа в присутствии самых близких. На модном показе Dior оба сияли от счастья, а Наталья демонстрировала роскошное помолвочное и более скромное обручальное кольца.
Фото: Eastnews
Модель пришла на показ в стильном клетчатом костюме и с сумочкой Dior в руках. Завершали образ пучок на голове и естественный макиаж. Более романтичный образ продемонстрировала Людвин Санье. Французская актриса позировала фотографам в двуслойном полупрозрачном мини-платье в горох, которое дополнила бежевыми эффектными сапогами с золотыми молниями спереди и маленькой сумочкой на длинном ремешке.
Фото: Eastnews
Также на мероприии во дворце Тюильри были замечены звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс с бойфрендом Рубеном Селби, принцесса Александра Ганноверская, модель Бьянка Брандолини, фотограф Эллен фон Унверт и многие другие.
Фото: eastnews, getty
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