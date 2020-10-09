Наталья Водянова в ультрамариновом тренче прогулялась по улицам Парижа
Фото: Instagram @riccardotisci17
Водянова позирует в ультраярком тренче в оттенке синий электрик. Классическая модель смотрится в яркой вариации крайне эффектно. К тому же, вещица только-только сошла с подиума Burberry на Неделе моды в Лондоне. Фото Натальи появилось в Instagram-блоге Риккардо, где он подчеркнул, что тренч идеально подходит к цвету глаз модели.
К броской верхней одежде многодетная мама подобрала нежное шифоновое платье длины мидакси и замиксовала его с брутальными ботинками из кожи. Для самого необходимого Наталья захватила вместительную сумку от Louis Vuitton, а финальным штрихом стала защитная маска — без нее в 2020-м никуда.
Не так давно модель вышла замуж за бизнесмена Антуана Арно, о романе с которым впервые заговорили 10 лет назад. Известно, что пышную свадьбу молодожены планировали сыграть еще летом, однако, ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Масштаб торжества сократили — все прошло скромно. Подробности читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @riccardotisci17, @natasupernova
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