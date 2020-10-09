Наталья Водянова в ультрамариновом тренче прогулялась по улицам Парижа

Водянова позирует в ультраярком тренче в оттенке синий электрик. Классическая модель смотрится в яркой вариации крайне эффектно. К тому же, вещица только-только сошла с подиума Burberry на Неделе моды в Лондоне. Фото Натальи появилось в Instagram-блоге Риккардо, где он подчеркнул, что тренч идеально подходит к цвету глаз модели.

К броской верхней одежде многодетная мама подобрала нежное шифоновое платье длины мидакси и замиксовала его с брутальными ботинками из кожи. Для самого необходимого Наталья захватила вместительную сумку от Louis Vuitton, а финальным штрихом стала защитная маска — без нее в 2020-м никуда.