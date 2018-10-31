Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Мария Шарапова и другие звезды показали свои наряды на Хэллоуин

Дима Билан спрятался за тыкву и обозначил свою позицию: «Не праздную, не зарекаюсь, но поздравляю!)»

Лариса Вербицкая тоже с удовольствием позирует с тыквами: «Helloween забавный праздник, хотя и не наш».

Ольга Куриленко решила не участвовать в карнавале в этом году и поделилась картинкой из прошлого, на которой она предстала в образе кровожадной кошки.

Мария Шарапова нарядилась Пеппи Длинныйчулок.

Виктория Бекхэм долго выбирала между масками Анонимуса и кровожадного зайчика. И, кажется, выбрала второе.

Джорджина Родригес нарядила Криштиану Роналду, его старшего сына и младенцев в цветные парики и страшные маски. Ева Лонгория одела малыша-сына суперменом. Бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл сама оделась суперженщиной.

Сестры Кардашьян нарядились «ангелами» Victoria's Secret: