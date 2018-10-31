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Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Мария Шарапова и другие звезды показали свои наряды на Хэллоуин

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Зарубежные и российские звезды отметили Хэллоуин 2018.

В канун Дня всех святых, 31 октября, мир празднует Хэлоуин. В России далеко не все следуют традиции прятать внешность под масками и меняться до неузнаваемости. Однако есть исключения.

Семья Владимира Преснякова облачилась в костюмы суперменов. «Ну что!!!! Мы готовы!!!!! Спасем этот мир», — написала Наталья Подольская в блоге.

Алена Водонаева продемонстрировала свое отношение к происходящему: «Я человек мира, я свободна мозгами, я верующая, но не религиозная. Бог к рпц никакого отношения не имеет. Поэтому не вижу смысла смешивать праздник, чьи корни пришли с запада с православием».

Дима Билан спрятался за тыкву и обозначил свою позицию: «Не праздную, не зарекаюсь, но поздравляю!)»

Лариса Вербицкая тоже с удовольствием позирует с тыквами: «Helloween забавный праздник, хотя и не наш».

Ольга Куриленко решила не участвовать в карнавале в этом году и поделилась картинкой из прошлого, на которой она предстала в образе кровожадной кошки.

Мария Шарапова нарядилась Пеппи Длинныйчулок.

Виктория Бекхэм долго выбирала между масками Анонимуса и кровожадного зайчика. И, кажется, выбрала второе.

Джорджина Родригес нарядила Криштиану Роналду, его старшего сына и младенцев в цветные парики и страшные маски. Ева Лонгория одела малыша-сына суперменом. Бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл сама оделась суперженщиной.

Сестры Кардашьян нарядились «ангелами» Victoria's Secret:

Роберт Дауни-младший стал скелетом в памперсах.

Хайди Клум показала процесс преображения в Фиону, жену Шрека:

Ее бойфренд предсказуемо нарядился в самого Шрека.

И, пожалуй, самой романтичной парочкой, оказались Николь Кидман и Кит Урбан.

Фото и видео: instagram

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