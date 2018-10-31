Цветные парики и страшные маски: невеста Криштиану Роналду нарядила младенцев на Хэллоуин

31 октября, в канун Дня всех святых, мир празднует страшный праздник Хэлоуин. По традиции этим вечером принято менять внешность до неузнаваемости, наряжаться нечистью, прятать лица под масками. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подготовилась основательно.

Глава семьи примерил образ страшного клоуна — именно их по статистике боится большинство американцев. Его подросшие двойняшки Ева и Мэтью, сын Криштиану-младший и невеста надели маски героев ужастиков. А младшая дочь Алла-Мартина стала белокурой блондинкой.