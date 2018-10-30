30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анита Цой выписалась из больницы: «Привет, мой мир! Меня выписали из больницы! Выхожу живая и здоровая, даже удалось как следует выспаться и отдохнуть. От всего сердца благодарю медперсонал Боткинской больницы, и в первую очередь, моего спасителя, прекрасного хирурга, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ, главного врача ГКБ им.С.П. Боткина Алексея Васильевича Шабунина. БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

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