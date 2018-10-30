30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анита Цой выписалась из больницы: «Привет, мой мир! Меня выписали из больницы! Выхожу живая и здоровая, даже удалось как следует выспаться и отдохнуть. От всего сердца благодарю медперсонал Боткинской больницы, и в первую очередь, моего спасителя, прекрасного хирурга, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ, главного врача ГКБ им.С.П. Боткина Алексея Васильевича Шабунина. БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Катя Лель поделилась радостью: «Сегодня нет счастливее человека на всем белом свете чем я!!! Встреча с Отцом Илием очень долгожданна для меня и БлагоДарю добрых людей за эту невероятную встречу! Будто встретилась с самим Богом...»
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Решили всей семьёй налепить домашние пельмени😋, но в этот раз это оказалось не простой задачей😱🤦🏼♀️(смотрите видео, листайте) в какой-то момент я очень пожалела о своей задумке🙈 Стоит ли тратить столько усилий на приготовление домашних пельменей или проще купить в магазине?
Дмитрий Тарасов показал нежное фото с младшей дочерью: «Когда меня провожает доча — я положительно заряжаюсь на рабочий день и после стремлюсь домой. Сказала, чтобы без победы не возвращался».
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Фото и видео: instagram