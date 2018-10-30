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30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Тины Кунаки

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Анита Цой выписалась из больницы: «Привет, мой мир! Меня выписали из больницы! Выхожу живая и здоровая, даже удалось как следует выспаться и отдохнуть. От всего сердца благодарю медперсонал Боткинской больницы, и в первую очередь, моего спасителя, прекрасного хирурга, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ, главного врача ГКБ им.С.П. Боткина Алексея Васильевича Шабунина. БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

Катя Лель поделилась радостью: «Сегодня нет счастливее человека на всем белом свете чем я!!! Встреча с Отцом Илием очень долгожданна для меня и БлагоДарю добрых людей за эту невероятную встречу! Будто встретилась с самим Богом...»

Елена Исинбаева отправилась на важное мероприятие: «Такое чувство, когда впервые идешь к дочери на утренник...»

Мария Погребняк с сыновьями рассказала о семейном досуге:

Дмитрий Тарасов показал нежное фото с младшей дочерью: «Когда меня провожает доча — я положительно заряжаюсь на рабочий день и после стремлюсь домой. Сказала, чтобы без победы не возвращался».

Тина Кунаки поделилась нежной фотографией с Венсаном Касселем. Пинк тоже опубликовала семейные снимки.

Наталья Ионова поделилась забавной фотографией питомцев: «В этом году Муфтик с Бубликом подготовились к Хэллоуину раньше чем я. Are you ready?»

Стас Костюшкин и Сергей Лазарев поделились праздничным настроением. Анна Нетребко и Филипп Киркоров уже готовы:

Олеся Судзиловская осваивает новый вид спорта:

Дочь Татьяны Навки поздравила свою тетю:

Фото и видео: instagram

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