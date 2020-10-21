Виктория Лопырева опубликовала нежные фото с подросшим сыном: «Просто люблю моего ребенка»

«Какой он уже большой!», «Хорошенький красавчик», «Уже такой большуха», «Великолепные», «Вот она какая, настоящая Виктория Лопырева — теплая, милая, любящая своего сына. Больше таких фото в ленту!», «Вика, без макияжа тебе 18, не больше!», «Какие вы милые. Прям солнечные фото получились», «Это лучший образ, Вика! Образ мамы! Твое главное достижение!», «Какие крутые фотки! Такие настоящие!», «Эти моменты бесценны! Как жаль, что нельзя хоть на чуть-чуть замедлить время, чтобы дети не так быстро росли», — прокомментировали подписчики https://www.passion.ru/news/znamenitosti/nos-s-gorbinkoi-miniatyurnye-guby-kak-viktoriya-lopyreva-vyglyadela-v-molodosti-do-plastiki-03-07-2020.htm.

О том, что Виктория тайно вышла замуж за отца своего ребенка, модель рассказала в декабре 2019 года. Тогда она в интервью призналась, что Игорь Булатов ее муж и показала обручальное кольцо. Виктория призналась, что свадьба была скромной и на ней присутствовали самые близкие. «Когда у меня будет больше времени на подготовку, я устрою большое торжество, куда приглашу друзей из разных стран», — добавила модель. Она также отметила, что никогда не будет оправдываться за то, что церемония прошла без лишних глаз. Позже она добавила, что никогда не была такой счастливой, как в день бракосочетания.