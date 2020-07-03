Нос с горбинкой, миниатюрные губы: как Виктория Лопырева выглядела в молодости до пластики

В 2001-м Лопырева стала первой на конкурсе «Ростовская красавица», еще через год — на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003-м настал ее звездный час, когда Виктория стала первой красавицей страны, победив на конкурсе «Мисс России».

В Сети трудно найти фото, на которых запечатлена Виктория Лопырева в начале модельной карьеры. Но некоторое время назад агентство, где ростовчанка начинала карьеру, предоставило «Комсомольской правде» снимки 16-летней Вики. На них с трудом можно угадать ту Викторию, которую сейчас знают все. На фото позирует юная красавица с пухлыми щеками, миниатюрными губами и с «натуральным» носом — с горбинкой, и еще нетронутым скальпелем хирурга. На снимках тех лет девушка выглядит как типичная представительница 90-х и похожа на звезд эстрады той эпохи.

На конкурсе «Мисс России — 2003» Виктория предстала уже немного иной: она повзрослела, обрела большую уверенность в себе, ее красота стала более зрелой. И ее умение подать себя и нести свою привлекательность жюри оценило, надев на нее корону и присудив титул самой красивой девушки страны.