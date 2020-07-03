Нос с горбинкой, миниатюрные губы: как Виктория Лопырева выглядела в молодости до пластики
Сегодня Виктория Лопырева — модель, телеведущая на спортивных каналах, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года, а также счастливая жена и мать. Миллионы поклонников неустанно осыпают ее заслуженными комплиментами, а мужская половина человечества видит в жарких снах. Это и не удивительно: при весе 177 см модель весит всего 55 кг.
Свою красоту Виктория унаследовала от матери, в прошлом известной ростовской модели Ирины Лопыревой. Карьеру модели девушка начала в 16-летнем возрасте в агентстве «Имидж-Элит». Тогда же — в 1999 году — она победила в конкурсе «Фотомодель Дона». А дальше победы юной Виктории на конкурсах красоты пошли одна за одной.
Фото: Кадр видео
В 2001-м Лопырева стала первой на конкурсе «Ростовская красавица», еще через год — на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003-м настал ее звездный час, когда Виктория стала первой красавицей страны, победив на конкурсе «Мисс России».
В Сети трудно найти фото, на которых запечатлена Виктория Лопырева в начале модельной карьеры. Но некоторое время назад агентство, где ростовчанка начинала карьеру, предоставило «Комсомольской правде» снимки 16-летней Вики. На них с трудом можно угадать ту Викторию, которую сейчас знают все. На фото позирует юная красавица с пухлыми щеками, миниатюрными губами и с «натуральным» носом — с горбинкой, и еще нетронутым скальпелем хирурга. На снимках тех лет девушка выглядит как типичная представительница 90-х и похожа на звезд эстрады той эпохи.
На конкурсе «Мисс России — 2003» Виктория предстала уже немного иной: она повзрослела, обрела большую уверенность в себе, ее красота стала более зрелой. И ее умение подать себя и нести свою привлекательность жюри оценило, надев на нее корону и присудив титул самой красивой девушки страны.
Фото: Starface
Вскоре после этого внешность Виктории Лопыревой начала трансформироваться. Она то набирала вес, то вновь худела до миниатюрных размеров. Но менялась не только ее фигура: поклонники и специалисты стали замечать, что другими становятся черты ее лица.
Известный пластический хирург Гайк Бабаян в интервью «КП» так охарактеризовал «модеринизацию» лица Лопыревой: «До победы в главном конкурсе красоты в России Виктория к услугам хирургов не прибегала, ведь организаторы строго запрещают делать операции участницам. Но затем она произвела некоторые вмешательства. В первую очередь она сделала ринопластику, изменив кончик носа и сделав его не таким мясистым. А само основание носа выглядит более ровным и аккуратным», — прокомментировал эксперт.
Невооруженным взглядом видно, что Виктория избавилась от горбинки на носу, а губы увеличила с помощью инъекций.
Фото: Starface
Со временем изменился и овал лица Виктории Лопыревой: скулы стали более очерченными, а подбородок более изящным. Вероятнее всего, модель удалила комки Биша (модная операция у знаменитостей, — прим. ред.), что сделало ее лицо более худым. Но не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что с возрастом у людей обоего пола проходит юношеская «припухлость» лица.
Фото: Starface
Эксперты и поклонники Виктории Лопыревой отмечают, что ей повезло с волосами и зубами. Волосы модели всегда выглядели великолепно, стилисты лишь меняют ей прически. Улыбка Виктории с юности была впечатляющей — с красивыми и ровными зубами. Но в последние годы зубы модели стали более белыми, что наталкивает на мысль о том, что она установила виниры.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
На этом, уверены эксперты, вмешательства в природную красоту Виктории Лопыревой завершаются. Все остальное делают ее вкус, мастерство стилистов, спорт и умение подать себя.
Instagram модели полон снимков, на которых Виктория демонстрирует идеальную фигуру и внешность в целом.
Кстати, Виктория рассказывала ранее подписчикам, что помогает ей сохранять себя в форме. При этом она отметила, что важен системный подход — правильное питание должно стать образом жизни, но, если случаются срывы, то на помощь приходят нехитрые правила.
«Я начинаю утро с литра воды, чтобы организм проснулся. Потом ем зеленое яблоко, оно запускает пищеварение. Идеальный завтрак — гречка, а обед — суп-лапшу из индейки. легкий перекус после обеда выглядит так: чай с печеньем или что-то сладкое, чтобы немного побаловать себя. На ужин — тушеное мясо с овощами или рыба без гарнира, — рассказывала Виктория. — Чтобы худеть, нужно есть, но делать это надо с умом».
Фото: Instagram Виктории Лопыревой, Anna Salynskaya, Anatoly Lomohov, Dmitry Golubovich/ Global look press, кадры видео с канала RuMisterChange
Видео: ТВЦ
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