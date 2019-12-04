«Игорь мой муж»: Виктория Лопырева призналась в тайной свадьбе и показала фото в мини-платье невесты
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Фото: Кадр программы
Телеведущая Виктория Лопырева призналась, что давно замужем за отцом своего ребенка Игорем Булатовым. Долгое время влюбленные хранили это в тайне. Модель рассказала о тайной свадьбе в ток-шоу «Ходят слухи».
«Мы поженились давно, когда я была еще в положении. Расписались в Грибоедовском загсе, это была идеальная церемония с самыми родными. Мы пригласили только наши семьи и самых близких друзей», — призналась Виктория.
Виктория Лопырева добавила, что хотела бы устроить большую церемонию с огромным количеством друзей, но пока у нее не было времени заниматься организацией праздника.
«Я провела миллион свадеб и знаю, как выглядят самые шикарные из них. У меня друзья по всему миру, и, чтобы собрать всех вместе на нашей большой свадьбе, нужно много времени. У меня пока не было сил заниматься этим», — откровенно рассказала счастливая жена.
Она также добавила, сразу поняла, что Игорь Булатов тот самый мужчина. «Обидно, когда говорят про мужчин как про безвольных существ, что его можно увести. Нет. У нас было все наоборот: он увидел и победил», — рассказала телеведущая.
В интервью Виктория также призналась, что на нее всегда льется много грязи, и про нее сочиняют несчетное количество слухов. Но у нее просто нет сил и желания бороться с этим и как-то реагировать.
«Почему счастливые люди должны перед кем-то оправдываться?» — сказала счастливая жена и мать.
Сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова Марк Лионель родился в феврале 2019 года. Родители публикуют множество фотографий с ребенком, но лицо его до сих пор не показывали.
Фото и видео: Instagram, «Ходят слухи»
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