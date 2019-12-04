«Игорь мой муж»: Виктория Лопырева призналась в тайной свадьбе и показала фото в мини-платье невесты

Виктория Лопырева добавила, что хотела бы устроить большую церемонию с огромным количеством друзей, но пока у нее не было времени заниматься организацией праздника.

«Я провела миллион свадеб и знаю, как выглядят самые шикарные из них. У меня друзья по всему миру, и, чтобы собрать всех вместе на нашей большой свадьбе, нужно много времени. У меня пока не было сил заниматься этим», — откровенно рассказала счастливая жена.

Она также добавила, сразу поняла, что Игорь Булатов тот самый мужчина. «Обидно, когда говорят про мужчин как про безвольных существ, что его можно увести. Нет. У нас было все наоборот: он увидел и победил», — рассказала телеведущая.