Виктория Боня раскритиковала звезд, которые злоупотребляют уколами красоты: «Отечные лица»

К слову, в комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни уверены, что телеведущая права. Другие же, наоборот, считают, что Боня лицемерит, так как сама ни раз обращалась к косметологам и пластическим хирургам.

А как вы считаете, что эффективнее: массаж или инъекции? Делитесь своими ответами в комментариях!

Напомним, что ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла свою тайну. По словам знаменитости, ей пришлось месяц ночевать в метро. В своем блоге в Instagram звезда часто делится с подписчиками откровенными историями из своей жизни. Телеведущая призналась, что в один из периодов ей она бомжевала. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.