Виктория Боня раскритиковала звезд, которые злоупотребляют уколами красоты: «Отечные лица»
Фото: @victoriabonya/ Instagram
В личном блоге Виктория советует своим подписчикам отказаться от уколов красоты и перейти к другим методам. Так, звезда утверждает, что если регулярно проводить массаж лица, то можно надолго сохранить молодость.
К слову, в комментариях пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни уверены, что телеведущая права. Другие же, наоборот, считают, что Боня лицемерит, так как сама ни раз обращалась к косметологам и пластическим хирургам.
А как вы считаете, что эффективнее: массаж или инъекции? Делитесь своими ответами в комментариях!
Напомним, что ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла свою тайну. По словам знаменитости, ей пришлось месяц ночевать в метро. В своем блоге в Instagram звезда часто делится с подписчиками откровенными историями из своей жизни. Телеведущая призналась, что в один из периодов ей она бомжевала. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.
Фото и видео: @victoriabonya/ Instagram
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