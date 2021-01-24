Викторию Боню снова обворовали в Монако

Кстати, подобное происшествие не в первый раз происходит с моделью. «Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошел в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Во второй раз, когда залезли, меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене. 250 тысяч евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок», — вспоминает знаменитость.