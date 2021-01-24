Викторию Боню снова обворовали в Монако
Фото: @victoriabonya/ Instagram
На днях инстадива показала пользователям Сети свою квартиру после ограбления. По словам Виктории, воры не взяли ничего, кроме дорогих брендовых сумок. Боня рассказала фолловерам, что сумки продать намного легче, поэтому основной гардероб и другие аксессуары не интересовали преступников, и даже не пострадали. «Вещи не украли, даже шубы. Брали только сумки, их проще сбывать! Жаль, меня дома не было, я бы их на вилы надела», — поведала красавица.
Фото: @victoriabonya/ Instagram
Кстати, подобное происшествие не в первый раз происходит с моделью. «Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошел в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Во второй раз, когда залезли, меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене. 250 тысяч евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок», — вспоминает знаменитость.
Фото и видео: @victoriabonya/ Instagram
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