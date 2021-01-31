Виктория Боня раскрыла свою тайну: пришлось месяц ночевать в метро

41-летняя знаменитость не скрывает того, что у нее была трудная жизнь. Девушка часто с радостью вспоминает время, когда она еще не была популярна и известна.

Ранее мы писали, что Викторию Боню обокрали в Монако. Из роскошных апартаментов у телеведущей украли дорогостоящие сумки. Звезда поделилась этой новостью в своем личном блоге в Instagram. Кстати, подобное происшествие не в первый раз происходит с моделью. «Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но когда инцидент произошел в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Во второй раз, когда залезли, меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене. 250 тысяч евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок», — вспоминает знаменитость.