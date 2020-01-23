Вика Цыганова похвасталась стройными ногами во время отдыха в Таиланде: «Красота невероятная!»

В Instagram Вика Цыганова делится с подписчиками видео и фотографиями. О том, что придется возвращаться домой, артистка даже думать не хочет. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!», — написала в одном из постов она.

Опубликовав в Instagram очередное сообщение и новые фотографии, певица получила комплименты от своих подписчиков. Артистка высказалась о политической ситуации в стране, но ее поклонников больше привлекли снимки Виктории. На них певица позирует на фоне скал, укутавшись в парео и показав свои стройные ноги.