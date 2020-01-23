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Вика Цыганова похвасталась стройными ногами во время отдыха в Таиланде: «Красота невероятная!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вика Цыганова

Фото: Instagram

Поклонники певицы назвали ее русалкой.

Вика Цыганова отдыхает в раю. Так она оценила отпуск в Таиланде. Певица с супругом наслаждаются океаном, местным колоритом и культурой.

В Instagram Вика Цыганова делится с подписчиками видео и фотографиями. О том, что придется возвращаться домой, артистка даже думать не хочет. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!», — написала в одном из постов она.

Опубликовав в Instagram очередное сообщение и новые фотографии, певица получила комплименты от своих подписчиков. Артистка высказалась о политической ситуации в стране, но ее поклонников больше привлекли снимки Виктории. На них певица позирует на фоне скал, укутавшись в парео и показав свои стройные ноги.

«Красота невероятная», «Русалка», «Виктория, как у вас хорошо», — написали певице в комментариях.

Артистка часто получает комплименты от подписчиков. Так, недавно Вика Цыганова с супругом отдыхали на яхте у берегов Италии. И там певица устроила зажигательные танцы в бикини, которые поклонники оценили по достоинству. Сравнивали Цыганову и с Шэрон Стоун — обе дивы прекрасно выглядят в свои годы.

Фото и видео: Instagram

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