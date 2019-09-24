«Женщина-огонь»: 55-летнюю Вику Цыганову в купальнике сравнили с Шэрон Стоун

«Богиня», «Похожа на Шэрон Стоун! Невероятная», «На обложку журнала», «Вау! Вы идеал», «Прекрасное фото, полное энергии, морской свежести и женской красоты!!! Вы женщина-огонь! Спасибо за тепло», «Вы не женщина, а целая вселенная», «Фигура 55 ягодка опять держитесь женщины», «На фото фигура 20 летней девочки», «18 лет, не иначе», «Прекрасная форма», «Стройняшечка», «Фигурка — атомная», «Выглядите супер», «Оставайтесь всегда такой красивой счастливой и привлекательной», — обсуждают подписчики.