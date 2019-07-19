«Всю жизнь балансирую на волоске»: Вика Цыганова рассказала, как пережила клиническую смерть

Вика Цыганова с супругом Вадимом стали гостями программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии они рассказали о радостных и тяжелых моментах в их жизни.
В начале программы Вика Цыганова призналась, что была болезненным ребенком и далась родителям очень тяжело.
- До пяти лет я болела всем и очень сильно: ангины, воспаления, и прочая ерунда, - рассказала артистка. – Когда мне было два месяца, я заболела двусторонним воспалением легких. Маме сказали готовиться к самому худшему. Но я выкарабкалась с помощью врачей.
После в ее жизни было много проблем со здоровьем из-за которых она позже не смогла стать матерью. И всегда в трудные минуты Цыганову поддерживал супруг.
- В Болгарии мы попали в серьезную аварию, в которой я получила травмы, - со слезами на глазах рассказала артистка. – А после был еще более страшный случай. Я купила мужу попугая, а он оказался больным. И мы с мамой подхватили орнитоз, попугайную болезнь. Вирус подкосил нас обеих, но мое состояние было тяжелое. Я пережила клиническую смерть. Но опять смогла побороть болезнь.
Вика Цыганова призналась, что она почти всю жизнь балансирует на грани жизни и смерти. Долгие годы она с мужем гастролировала по горячим точкам Кавказа, где давала концерты для военных.
- Нужно быть со своим народом, молодые ребята давали мне силы. Из шоу-бизнеса я рванула на фронт. Несколько раз меня могли убить, я видела смерть, когда у нас на глазах сбили вертолет. Я расписывалась в военных билетах и видела, что многие солдаты - сироты. Снимала клипы, а позже узнавала, что многие из героев моих клипов погибли. Чечня меня сильно подорвала. Я захотела уйти в монастырь. Но батюшка сказал, что я должна еще петь, — призналась звезда.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, кадры программы
Видео: Instagram
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