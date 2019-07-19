logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Всю жизнь балансирую на волоске»: Вика Цыганова рассказала, как пережила клиническую смерть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Вика Цыганова

Фото: Кадр программы
О проблемах со здоровьем певица поведала в эфире популярного ток-шоу.

Вика Цыганова с супругом Вадимом стали гостями программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии они рассказали о радостных и тяжелых моментах в их жизни.

В начале программы Вика Цыганова призналась, что была болезненным ребенком и далась родителям очень тяжело.

  • До пяти лет я болела всем и очень сильно: ангины, воспаления, и прочая ерунда, - рассказала артистка. – Когда мне было два месяца, я заболела двусторонним воспалением легких. Маме сказали готовиться к самому худшему. Но я выкарабкалась с помощью врачей.

После в ее жизни было много проблем со здоровьем из-за которых она позже не смогла стать матерью. И всегда в трудные минуты Цыганову поддерживал супруг.

  • В Болгарии мы попали в серьезную аварию, в которой я получила травмы, - со слезами на глазах рассказала артистка. – А после был еще более страшный случай. Я купила мужу попугая, а он оказался больным. И мы с мамой подхватили орнитоз, попугайную болезнь. Вирус подкосил нас обеих, но мое состояние было тяжелое. Я пережила клиническую смерть. Но опять смогла побороть болезнь.

Вика Цыганова призналась, что она почти всю жизнь балансирует на грани жизни и смерти. Долгие годы она с мужем гастролировала по горячим точкам Кавказа, где давала концерты для военных.

  • Нужно быть со своим народом, молодые ребята давали мне силы. Из шоу-бизнеса я рванула на фронт. Несколько раз меня могли убить, я видела смерть, когда у нас на глазах сбили вертолет. Я расписывалась в военных билетах и видела, что многие солдаты - сироты. Снимала клипы, а позже узнавала, что многие из героев моих клипов погибли. Чечня меня сильно подорвала. Я захотела уйти в монастырь. Но батюшка сказал, что я должна еще петь, — призналась звезда.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры программы

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!