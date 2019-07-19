«Всю жизнь балансирую на волоске»: Вика Цыганова рассказала, как пережила клиническую смерть

Вика Цыганова с супругом Вадимом стали гостями программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии они рассказали о радостных и тяжелых моментах в их жизни.

В начале программы Вика Цыганова призналась, что была болезненным ребенком и далась родителям очень тяжело.