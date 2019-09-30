passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

55-летняя Вика Цыганова устроила бодрые танцы в бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Вика Цыганова

Фото: Instagram Вики Цыгановой

Вика Цыганова наслаждается отдыхом на яхте.

«ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ! Креатив прет. Уже скоро показ в Милане! Легкая репетиция», — пояснила звезда.

«БОЖЕЧКИ же!!!! Какая шикарная», «Снова поражен! Вы прямо источник бодрости духа! Не зря я на вас подписался, позитивную энергию шлете, спасибо», — комментируют подписчики.

На вопрос о том, как ей удается поддерживать идеальную форму, артистка ответила: «Слежу... всю жизнь за собой».

Сейчас Вика и ее супруг Вадим Борисович Цыганов отдыхают на небольшой яхте, у берегов Италии. Этот союз поклонники пары называют союзом очень творческих людей: муж — поэт, продюсер, дизайнер, актер, сценарист, художник, скульптор, писатель, жена — не только певица, но и дизайнер, у нее есть собственный бренд, с которым она участвует в модных показах.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!