55-летняя Вика Цыганова устроила бодрые танцы в бикини

«ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ! Креатив прет. Уже скоро показ в Милане! Легкая репетиция», — пояснила звезда.

«БОЖЕЧКИ же!!!! Какая шикарная», «Снова поражен! Вы прямо источник бодрости духа! Не зря я на вас подписался, позитивную энергию шлете, спасибо», — комментируют подписчики.

На вопрос о том, как ей удается поддерживать идеальную форму, артистка ответила: «Слежу... всю жизнь за собой».

Сейчас Вика и ее супруг Вадим Борисович Цыганов отдыхают на небольшой яхте, у берегов Италии. Этот союз поклонники пары называют союзом очень творческих людей: муж — поэт, продюсер, дизайнер, актер, сценарист, художник, скульптор, писатель, жена — не только певица, но и дизайнер, у нее есть собственный бренд, с которым она участвует в модных показах.