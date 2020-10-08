Вика Цыганова показала нежные фото с мамой, удивив фанатов сходством с ней: «Как две капли»
Фото: www.instagram.com/vika.tsyganova/
Вика Цыганова трогательно поздравила мать с днем рождения опубликовав нежные фото с ней. Подписчики артистки отметили, что она невероятно похожа на маму.
«Сегодня светлый день. Сегодня день рождения моей любимой, дорогой мамочки. Нет слов, это просто настоящий мой родной ангел-хранитель! Сколько заботы, тепла и сердечности, душевного покоя и радости рядом с ней. Хочу, чтобы мы всегда были рядом! Жизнь на Земле не вечна, но я желаю моему ангелу, моей мамочке многая-многая-многая и благая лета! Всем нам на радость», — написала Вика Цыганова в микроблоге.
«Как две капли», «С днем рождения! Счастья на долгие лета, здоровья», «Какая красивая женщина», «Ура! С днем рождения дорогую Людмилу Михайловну. В первую очередь спешу пожелать самое главное здоровья, счастья. Низкий поклон вашей маме, желаю ей всегда быть счастливой. Удачи ей, долгих лет жизни, пусть у вас у всех все будет прекрасно. Вечной красоты и добра», «Как же вы похожи», «С днем рождения вашу мамочку! Здоровья самого крепкого!», «Красавицы обе», — поздравили подписчики Вики Цыгановой.
Ранее в интервью Борису Корчевникову артистка рассказывала, что далась родителям тяжело. В младенческом возрасте она была болезненным ребенком. «Маме говорили готовиться к худшему. Но я выкарабкалась с ее помощью и помощью врачей», — вспоминала артистка. Так же она делилась страшными событиями, которые пережила с мамой. Однажды они купили попугая, но птица была нездорова, и вирус подкосил их обеих. Цыганова переносила болезнь намного тяжелей матери и даже перенесла клиническую смерть.
Фото и видео: Instagram Вики Цыгановой
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