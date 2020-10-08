Вика Цыганова показала нежные фото с мамой, удивив фанатов сходством с ней: «Как две капли»

Вика Цыганова трогательно поздравила мать с днем рождения опубликовав нежные фото с ней. Подписчики артистки отметили, что она невероятно похожа на маму.

«Сегодня светлый день. Сегодня день рождения моей любимой, дорогой мамочки. Нет слов, это просто настоящий мой родной ангел-хранитель! Сколько заботы, тепла и сердечности, душевного покоя и радости рядом с ней. Хочу, чтобы мы всегда были рядом! Жизнь на Земле не вечна, но я желаю моему ангелу, моей мамочке многая-многая-многая и благая лета! Всем нам на радость», — написала Вика Цыганова в микроблоге.