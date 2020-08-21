56-летняя Вика Цыганова удивила фанатов результатом романтической фотосессии: «Что за молоденькая девушка?»
В свои 56 лет Вика Цыганова сохранила отличную фигуру и девичий овал лица. Показывая фотографии в блоге, она каждый раз получает массу комплиментов от подписчиков. Певицу не раз сравнивали с Шэрон Стоун и Мадонной из-за способности выглядеть молодо и подтянуто в любом возрасте.
«Какое-то романтическое настроение», - написала артистка под серией новых снимков в Instagram.
«Что за молоденькая девушка?! Вика, браво», «Неописуемая красота, нежность, хрупкость, легкость», «Вы самая красивая и прекрасная женщина. И само очарование», «Сама нежность», «Хрупкая и тонкая Солнечная королевна! Глаз не оторвать», «Просто девушка в обнимку с мечтами», «Как будто картина маслом а не фотография», «Роскошная», - обсуждают восхищенные поклонники.
Фото и видео: Instagram/@vika.tsyganova
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