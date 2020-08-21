56-летняя Вика Цыганова удивила фанатов результатом романтической фотосессии: «Что за молоденькая девушка?»

В свои 56 лет Вика Цыганова сохранила отличную фигуру и девичий овал лица. Показывая фотографии в блоге, она каждый раз получает массу комплиментов от подписчиков. Певицу не раз сравнивали с Шэрон Стоун и Мадонной из-за способности выглядеть молодо и подтянуто в любом возрасте.

«Какое-то романтическое настроение», - написала артистка под серией новых снимков в Instagram.