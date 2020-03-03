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Вера Брежнева с «мокрой» укладкой и в ретро-наряде появилась на обложке глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вера Брежнева

Фото: Instagram

Певица и актриса показа кадры фотосессии в социальной сети и отметила, что съемка была для нее особенной.

Вера Брежнева не раз украшала собой обложки глянцевых журналов. И теперь в ее копилке еще одна: певица появилась в украинском издании журнала L'Officiel. Съемка была необычной, потому что ее снимали на ставшую уже редкой пленку.

«С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съемку. Не каждую обложку снимают на пленку. Получилась очень стильная и интересная история», — рассказала экс-«ВИА Гра» в Instagram.

Для фотосессии Вере Брежневой подобрали костюм с ретро-мотивами, а визажисты и стилисты сделали «мокрую» укладку и нанесли невидимый макияж.

«Огонь», «Красотка», «Вы больше, чем целая вселенная», «Ах, какая женщина!», «Завораживает. То ли ты в весне, то ли она в тебе. Вы обе прекрасны и нежны», — полетели комплименты в адрес Веры.

А вам нравится Вера Брежнева?

Фото и видео: Instagram

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