Вера Брежнева с «мокрой» укладкой и в ретро-наряде появилась на обложке глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Вера Брежнева не раз украшала собой обложки глянцевых журналов. И теперь в ее копилке еще одна: певица появилась в украинском издании журнала L'Officiel. Съемка была необычной, потому что ее снимали на ставшую уже редкой пленку.
«С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съемку. Не каждую обложку снимают на пленку. Получилась очень стильная и интересная история», — рассказала экс-«ВИА Гра» в Instagram.
Для фотосессии Вере Брежневой подобрали костюм с ретро-мотивами, а визажисты и стилисты сделали «мокрую» укладку и нанесли невидимый макияж.
«Огонь», «Красотка», «Вы больше, чем целая вселенная», «Ах, какая женщина!», «Завораживает. То ли ты в весне, то ли она в тебе. Вы обе прекрасны и нежны», — полетели комплименты в адрес Веры.
А вам нравится Вера Брежнева?
Фото и видео: Instagram
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