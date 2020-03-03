Вера Брежнева с «мокрой» укладкой и в ретро-наряде появилась на обложке глянца

«С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съемку. Не каждую обложку снимают на пленку. Получилась очень стильная и интересная история», — рассказала экс-«ВИА Гра» в Instagram.

Для фотосессии Вере Брежневой подобрали костюм с ретро-мотивами, а визажисты и стилисты сделали «мокрую» укладку и нанесли невидимый макияж.