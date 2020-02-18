Вера Брежнева опубликовала в Instagram видеоролики, в которых танцует под любимые песни. Во время веселья певица продемонстрировала свою идеальную фигуру. «Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали. После моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его еще раз в узком кругу коллектива. Классно, что у меня есть человек, которому я могу доверить, и она помогла мне организовать нашу маленькую пати, но в итоге я ее «подсидела» и.... DJ VERA оторвалась на полную. Успевайте кайфовать! #КРАСИВО», — рассказала Вера Брежнева о причинах веселья.Вера в комментариях отметила, что для радости ей не нужен алкоголь, и ее подписчики позавидовали ее умению веселиться без допинга. «Жизнерадостная девочка», «Стройная, изящная», «Ааааааагонь!», «Шикарные танцы, Вера!», «Вот это я понимаю, отпраздновать!», «Вера, ты самая нереальная девочка», «Красотка! Просто пример позитива», — усыпали Брежневу комплиментами.Ранее Вера Брежнева признавалась, что танец для нее — это язык любви. Также она показывала подписчикам новую обложку глянцевого журнала, для которого снялась в нескольких образах. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!