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«Двойная красота»: Вера Брежнева восхитила Сеть нежными кадрами со старшей дочкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

Певица опубликовала несколько трогательных снимков с наследницей.

Вера Брежнева отправилась на гастроли в США и в перерыве между концертами нашла время для встречи со старшей дочкой — 18-летней Соней, которая получает там высшее образование. «Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени… До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек», — подписала певица несколько нежных кадров из Лос-Анджелеса.

«Такие нежные девочки 😍 прям весной от вас веет, зефирки», «Какая лапочка», «Двойная красота: мама и дочка! Чудесные фото», «Вера, какая дочка!😍 точнее, нет! Какая мама! Как сёстры!», «Красотки», «Как две сестры вы❤️», «Настоящий Ангелочек!!!», «Это ваша доня?) красивая!)», «Она так изменилась) На тебя ещё сильнее стала похожа», «Какие вы обе красивые, и мама, и дочка», «Симпатичные и добрые🌺», — восхищаются фолловеры.

Напомним, старшую дочь Соню Вера Брежнева родила от Виталия Войченко. В браке с Михаилом Киперманом Вера стала мамой во второй раз — в 2006 году родила дочь Сару.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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