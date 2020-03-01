«Двойная красота»: Вера Брежнева восхитила Сеть нежными кадрами со старшей дочкой

«Такие нежные девочки 😍 прям весной от вас веет, зефирки», «Какая лапочка», «Двойная красота: мама и дочка! Чудесные фото», «Вера, какая дочка!😍 точнее, нет! Какая мама! Как сёстры!», «Красотки», «Как две сестры вы❤️», «Настоящий Ангелочек!!!», «Это ваша доня?) красивая!)», «Она так изменилась) На тебя ещё сильнее стала похожа», «Какие вы обе красивые, и мама, и дочка», «Симпатичные и добрые🌺», — восхищаются фолловеры.

Напомним, старшую дочь Соню Вера Брежнева родила от Виталия Войченко. В браке с Михаилом Киперманом Вера стала мамой во второй раз — в 2006 году родила дочь Сару.