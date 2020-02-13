Вера Брежнева опубликовала в Instagram красивые фотографии, сделанные для журнала. Стилисты подобрали певице и актрисе два противоположных по стилю образа. На одном фото Вера запечатлена в ярком легком платье, на другом позирует в бежевом костюме с шортами. В обоих нарядах Вера понравилась своим фанатам, но некоторые обвинили певицу в излишней худобе.«Вера кушать тебе надо.... Исхудала совсем», «Шикарная, как не восхищаться?», «До чего же хороша! Красавица Верочка», «Какая крута обложка», «Красивейшая девушка», «Хватит худеть, а то стала похожа на этих искусственных», «Утонченная и юная Вера», «Красота космическая», — написали восторженные поклонники Веры Брежневой.В начале февраля Вере Брежневой исполнилось 38 лет. Ее супруг Константин Меладзе показал нежное фото с любимой женой и артисткой. А после Вера призналась, что в этом году ее день рождения был идеальным, ведь она провела его в кругу семьи.А какой образ Веры вам понравился больше? Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!