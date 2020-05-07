Вера Брежнева показала, как они с дочерью и Константином Меладзе «поправились и похорошели» во время карантина

Вот уже несколько недель 38-летняя Вера Брежнева находится в режиме самоизоляции. Звезда рассказывает о спорте, диетах, уходе за собой, и даже сама делает макияж и снимает фотосессии. Ее очередным экспериментом стало забавное видео с семьей. В кадре певица, ее младшая дочь Сара и 56-летний продюсер Константин Меладзе вместе поют песню «Коронавирус, корона, уходи с нашего района».

«Такие вы все милашки, красота она такая», «Как вы все похорошели на карантине», «Ничего себе как карантин меняет людей. Сейчас еще лучше стали, краше», «Поправились как, посвежели», «Правильный настрой! Вера, поддерживаю», «Мы тоже уже не знаем чем заняться на самоизоляции», «Самый эффектный получился Костя! Появилось его нутро грузинское», «Улыбки — фантастические!))) Вспомнился ослик из Бременских музыкантов», «Спасибо за поднятое настроение», — обсуждают поклонники.