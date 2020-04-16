Вера Брежнева показала пикантное «карантинное» фото и рассказала о своем методе разгрузочных дней

Во время добровольного карантина Вера Брежнева решила чаще делать записи в личном блоге о стройности и красоте, показывать свою жизнь без прикрас. Новым пикантным снимком певица привлекла внимание к важной для себя теме — голоданиям.

«Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда — умышленные. Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите вы? Отвечаю: Крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды», — написала она.