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38-летняя Вера Брежнева сама сделала себе яркий макияж во время карантина и показала, что из этого вышло

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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева устроила домашнюю фотосессию без помощи профессионалов.

«Выхожу на Новый уровень! Потому что вышла Новая весенняя палетка, а я — на карантине)) Но съемке все равно быть», — написала она.

Все, что вы видите в кадре — фото, макияж, прическа, стиль — сделала сама Вера.

«Красотааа», «Крутая фотография», «Прекрасный макияж», «Классный макияж», «Оооо обожаю твой цвет волос», «Нереально красивая, Вера», «Такой красивой девушке как Вы не нужна косметика. Я уверен, Вы и без макияжа прекрасны», — обсуждают фолловеры.

А вам нравится Вера с макияжем или без?

Фото и видео: Instagram

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