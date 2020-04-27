38-летняя Вера Брежнева сама сделала себе яркий макияж во время карантина и показала, что из этого вышло

Все, что вы видите в кадре — фото, макияж, прическа, стиль — сделала сама Вера.

«Красотааа», «Крутая фотография», «Прекрасный макияж», «Классный макияж», «Оооо обожаю твой цвет волос», «Нереально красивая, Вера», «Такой красивой девушке как Вы не нужна косметика. Я уверен, Вы и без макияжа прекрасны», — обсуждают фолловеры.

А вам нравится Вера с макияжем или без?