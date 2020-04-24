10-летняя дочь Веры Брежневой восхитила подписчиков креативным макияжем в розовых тонах

Несмотря на юный возраст, на карантине Сара активно осваивает новые техники мейкапа, новые способы укладки волос, а также делится фотографиями с еще не так давно возможного отдыха в других странах. На сей раз девочка поделилась серией снимков, сделанных в Италии, на которых запечатлена с креативным макияжем. Синеву ее глаз подчеркивают стрелки а-ля «кошачий глаз», которые начинаются не от внутреннего уголка глаза, а от центра века, и нежно-розовые тени холодного подтона, которые Сара нанесла не только на подвижное веко, но и на щеки и брови. Их цвет идеально сочетается с закатным небом Италии, что отметили наблюдательные поклонники юной красавицы. Сам макияж выглядит очень свежо и стильно – каждый день с таким, конечно, ходить не будешь, но в качестве эксперимента почему бы и нет. Кстати, несмотря на подростковый возраст, девочка может похвастаться идеальной кожей без малейшего намека на юношеское акне.