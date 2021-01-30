Вера Брежнева и Константин Меладзе нашли общее хобби в Италии: «Богиня и гений!»
Фото: @ververa / Instagram
Как известно, у Веры Брежневой особое отношение к Италии — певице очень нравится культура, природа и язык страны, поэтому несколько лет назад Вера с мужем Константином Меладзе приобрели недвижимость недалеко от озера Гарда. Кроме того, младшая дочь певицы Сара Киперман учится в Италии — об этом звездная мама сообщила на своей странице в Instagram, когда опубликовала селфи из Флоренции.
Вера Брежнева и Константин Меладзе нашли общее хобби — по утрам пара занимается скандинавской ходьбой с видом на горы. Под редким совместным фото звезда написала: «Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы». Поклонники остались в восторге от кадра и назвали пару: «Богиня и гений!».
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая — Соня — родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался.
Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод — и Константин покинул семью.
К слову, недавно мы писали, как Брежнева показала фото подросшей младшей дочери. 38-летняя популярная певица Вера Брежнева, которая не так часто показывает своих детей, опубликовала очень милое фото младшей дочери.
Фото и видео: @ververa / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!