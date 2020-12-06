«Вечная любовь»: Ирина Безрукова поздравила покойного сына с 31-летием

Напомним, что бывшая супруга Сергея Безрукова не осталась в тени мужа даже после развода и активно начала заниматься своей карьерой. Подписчики очень любят следить за жизнью актрисы, подробностями которой она делится в своем блоге. В 2000 году актриса встретила Сергея Безрукова, однако и этот брак распался спустя 15 лет. Безрукова продолжает служить в Московском Губернском театре, у истоков которого стояла вместе с мужем. «Мы крайне редко встречаемся. Так получается. Сергей невероятно занят, я прихожу играть один спектакль или комментировать. У нас шансы встречаться не такие большие… У нас есть общее дело и есть люди, которых мы взрастили вместе. Необязательно вести себя варварски по отношению друг к другу. Я не могу сказать, что мне просто, но я справляюсь», — говорит Ирина об отношениях с Сергеем сегодня.

К слову, недавно мы писали, как Ирина Безрукова покорила Instagram своей улыбкой. Актриса поделилась с поклонниками фотографиями после похода в кино. Ирина Безрукова очаровала своих поклонников ослепительной улыбкой. Новую фотографию актриса показала в своем блоге.