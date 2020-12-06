«Вечная любовь»: Ирина Безрукова поздравила покойного сына с 31-летием
Фото: @irina_bezrukova_official / Instagram
После трагедии Ирина долго не могла вернуться в семейную квартиру и лишь спустя годы нашла в себе силы вернуться. Актриса решила рассказать о своей трудной жизни и объявила о выходе собственной книги, посвященной покойному сыну. 14 марта 2015 марта не стало сына артистки Андрея Ливанова. Причиной смерти погибшего стал удар головой о плитку в ванной, на которой он случайно поскользнулся. В день его рождения Ирина написала трогательный пост в Сети: «6 декабря. Этот день всегда был самым счастливым в моей жизни, потому что сегодня - день рождения моего сына Андрея. Сегодня ему бы исполнился 31 год, но так судьбе было угодно, чтобы ему навсегда осталось 25,5...Чистая душа, ясный ум, чувство собственного достоинства. Он любил людей, видел в них самое лучшее, не осуждал никого, был мне самым близким и мудрым другом. Его любили родные, друзья, коллеги по театру, наши зрители. И я ценю то, что когда-то мой сын выбрал меня своей мамой. Я верю в то, что дети нас выбирают. И моя книга «Жить дальше» посвящена моей самой чистой, большой и вечной любви к сыну. Люблю тебя, моя радость. И я стараюсь быть достойной тебя. Твоя «мамуля Ириша»...».
Напомним, что бывшая супруга Сергея Безрукова не осталась в тени мужа даже после развода и активно начала заниматься своей карьерой. Подписчики очень любят следить за жизнью актрисы, подробностями которой она делится в своем блоге. В 2000 году актриса встретила Сергея Безрукова, однако и этот брак распался спустя 15 лет. Безрукова продолжает служить в Московском Губернском театре, у истоков которого стояла вместе с мужем. «Мы крайне редко встречаемся. Так получается. Сергей невероятно занят, я прихожу играть один спектакль или комментировать. У нас шансы встречаться не такие большие… У нас есть общее дело и есть люди, которых мы взрастили вместе. Необязательно вести себя варварски по отношению друг к другу. Я не могу сказать, что мне просто, но я справляюсь», — говорит Ирина об отношениях с Сергеем сегодня.
К слову, недавно мы писали, как Ирина Безрукова покорила Instagram своей улыбкой. Актриса поделилась с поклонниками фотографиями после похода в кино. Ирина Безрукова очаровала своих поклонников ослепительной улыбкой. Новую фотографию актриса показала в своем блоге.
Фото: Instagram
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