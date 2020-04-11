55-летняя Ирина Безрукова опубликовала пикантное фото в день рождения: «Я не выгляжу на этот возраст»
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В эту субботу, 11 апреля, поздравления с днем рождения принимает актриса Ирина Безрукова, которой исполнилось 55 лет.
В честь праздника именинница поделилась в блоге пикантным фото и рассуждениями о возрасте: «Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла)) Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра - 5️⃣5️⃣. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни. А знаете, в чем секрет? 💖Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями».
«Ирочка, поздравляю!!!! Ты сногсшибательная красотка. Будь счастлива!!!!!» — поздравила Валерия.
«Поздравляю!🌹🌹🌹Шикарная женщина с годами становится только изысканее, вкуснее и сногсшибательней», «С днем рождения! Пусть ваша красота расцветает с каждым днем все ярче, а рядом будут дорогие вашему сердцу надёжные люди, окружающие вас любовью и заботой!», «Держите меня семеро! Как же вы прекрасны!!!», «Ирина! С днём рождения!! Вы такая красивая и молодая», «Богиня любви», «Ирина, восхищаюсь Вами! С днём рождения! Счастья Вам, настоящего, женского!», «Прекрасная женщина! 🌸 Будьте счастливы», «Скрывать не надо, надо гордиться ❤️ Вы пример для женщин», «Выглядите Вы прекрасно! Умных и успешных женщин возраст не должен пугать))», «Вы воплощение женственности, обаяния, шарма 😊», «С днем рождения! Всем бы так выглядеть замечательно в таком возрасте🌸», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой 💖👍Поздравляю 😍», — пишут Ирине фолловеры.
А вам нравится Ирина Безрукова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, пресс-служба
Видео: YouTube/GUTSERIEV MEDIA
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