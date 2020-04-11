55-летняя Ирина Безрукова опубликовала пикантное фото в день рождения: «Я не выгляжу на этот возраст»

В честь праздника именинница поделилась в блоге пикантным фото и рассуждениями о возрасте: «Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла)) Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра - 5️⃣5️⃣. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни. А знаете, в чем секрет? 💖Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями».