passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

55-летняя Ирина Безрукова опубликовала пикантное фото в день рождения: «Я не выгляжу на этот возраст»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Безрукова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Актриса раскрыла секрет, как ей удается продлить молодость.

В эту субботу, 11 апреля, поздравления с днем рождения принимает актриса Ирина Безрукова, которой исполнилось 55 лет.

В честь праздника именинница поделилась в блоге пикантным фото и рассуждениями о возрасте: «Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла)) Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра - 5️⃣5️⃣. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни. А знаете, в чем секрет? 💖Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями».

«Ирочка, поздравляю!!!! Ты сногсшибательная красотка. Будь счастлива!!!!!» — поздравила Валерия.

«Поздравляю!🌹🌹🌹Шикарная женщина с годами становится только изысканее, вкуснее и сногсшибательней», «С днем рождения! Пусть ваша красота расцветает с каждым днем все ярче, а рядом будут дорогие вашему сердцу надёжные люди, окружающие вас любовью и заботой!», «Держите меня семеро! Как же вы прекрасны!!!», «Ирина! С днём рождения!! Вы такая красивая и молодая», «Богиня любви», «Ирина, восхищаюсь Вами! С днём рождения! Счастья Вам, настоящего, женского!», «Прекрасная женщина! 🌸 Будьте счастливы», «Скрывать не надо, надо гордиться ❤️ Вы пример для женщин», «Выглядите Вы прекрасно! Умных и успешных женщин возраст не должен пугать))», «Вы воплощение женственности, обаяния, шарма 😊», «С днем рождения! Всем бы так выглядеть замечательно в таком возрасте🌸», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой 💖👍Поздравляю 😍», — пишут Ирине фолловеры.

А вам нравится Ирина Безрукова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, пресс-служба

Видео: YouTube/GUTSERIEV MEDIA

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!