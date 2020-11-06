«Ослепительная»: Ирина Безрукова покорила Instagram своей улыбкой
Фото: www.instagram.com/irina_bezrukova_official/?hl=ru
Ирина Безрукова очаровала своих поклонников ослепительной улыбкой. Новую фотографию актриса показала в своем блоге.
«Поход в кино — это особая атмосфера. Вы открываете двери кинотеатра и вас обволакивает запах попкорна, вокруг слышится гул людей. Вы выбираете место, покупаете билет и идете в зал. Ждете, когда погаснет свет, и вот, наконец, вы погружаетесь в жизнь героев и череду событий. Из-за коронавируса в кинотеатры сейчас ходит гораздо меньше людей, чем раньше. И это понятно. Хотя дома, даже если у вас большой телевизор и есть миска с попкорном, атмосфера все равно не та, согласитесь? Но и у домашнего просмотра есть плюсы: например, можно не беспокоиться о своем внешнем виде и устроить киносеанс в пижаме в любое время суток)). Вы что выберете: поход в кинотеатр или уютный просмотр дома на диване?)», — пишет Ирина.
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Поход в кино - это особая атмосфера. ⠀ Вы открываете двери кинотеатра и вас обволакивает запах попкорна, вокруг слышится гул людей. Вы выбираете место, покупаете билет и идёте в зал. Ждёте, когда погаснет свет, и вот, наконец, вы погружаетесь в жизнь героев и череду событий 🎞 ⠀ Из-за коронавируса в кинотеатры сейчас ходит гораздо меньше людей, чем раньше. И это понятно. Хотя дома, даже если у вас большой телевизор и есть миска с попкорном, атмосфера всё равно не та, согласитесь? ⠀ Но и у домашнего просмотра есть плюсы: например, можно не беспокоиться о своём внешнем виде и устроить киносеанс в пижаме в любое время суток)) ⠀ Вы что выберете: поход в кинотеатр или уютный просмотр дома на диване?) ⠀ Фото: Ксения Угольникова @ugolphoto
Поклонники не смогли пройти мимо живой и атмосферной фотографии:
«Вы самая обаятельная! Ваша улыбка очаровательна!», «Я вас совсем не знаю, так поверхностно. Но такая теплота идет, а ведь прошли круг ада», «У вас глаза начали улыбаться», «Я очень люблю ходить в кино! Это особое событие! Домашний просмотр — это совершенно другое...».
Бывшая супруга Сергея Безрукова не осталась в тени мужа даже после развода и активно начала заниматься своей карьерой. Подписчики очень любят следить за жизнью актрисы, подробностями которой она делится в своем блоге.
Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой
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