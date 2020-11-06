«Ослепительная»: Ирина Безрукова покорила Instagram своей улыбкой

Поклонники не смогли пройти мимо живой и атмосферной фотографии:

«Вы самая обаятельная! Ваша улыбка очаровательна!», «Я вас совсем не знаю, так поверхностно. Но такая теплота идет, а ведь прошли круг ада», «У вас глаза начали улыбаться», «Я очень люблю ходить в кино! Это особое событие! Домашний просмотр — это совершенно другое...».

Бывшая супруга Сергея Безрукова не осталась в тени мужа даже после развода и активно начала заниматься своей карьерой. Подписчики очень любят следить за жизнью актрисы, подробностями которой она делится в своем блоге.