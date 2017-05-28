52-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова стала гостьей Сергея Майорова в телепрограмме «Однажды». Женщина откровенно рассказала о детстве, бывших мужьях и о трагедии, произошедшей с ее единственным сыном Андреем.

Ирина называет сына лучшим собеседником и уникальным человеком. Юноша, рожденный в ее браке с Игорем Ливановым, скоропостижно скончался два года назад. «Это несчастный случай. Он мог жить долго-долго и счастливо. Он был уникальный человек», — комментирует трагедию Безрукова, — «Я каждый день пытаюсь быть чуть лучше, чем вчера, потому что я так обещала своему сыну. Быть его достойной».

Вопрос Майорова о чувствах к первому супругу поставил актрису в тупик. «Вот это внезапно. Воспоминания — да», — говорит Безрукова. «Мне кажется, если люди не совершили каких-то жутких ошибок, не разрушили сами, то любовь должна длиться бесконечно», — продолжает Безрукова. Напомним, актриса была замужем за Игорем Ливановым 11 лет, их пара считалась одной из самых красивых. В 2000 году женщина встретила Сергея Безрукова, однако и этот брак распался спустя 15 лет.

Актриса, дважды менявшая в браке фамилию, рассказала, почему этого делать не стоит: «Когда я второй раз брала фамилию, исчез человек, которого знала публику. У меня было 25 ролей, «Оскар». Мне пришлось начинать с нуля, я всех запутала».

Безрукова продолжает служить в Московском Губернском театре, у истоков которого стояла вместе с мужем. «Мы крайне редко встречаемся. Так получается. Сергей невероятно занят, я прихожу играть один спектакль или комментировать. У нас шансы встречаться не такие большие… У нас есть общее дело и есть люди, которых мы взрастили вместе. Необязательно вести себя варварски по отношению друг к другу. Я не могу сказать, что мне просто, но я справляюсь», — говорит Ирина об отношениях с Сергеем сегодня.

Напомним, Ирина Безрукова — одна из самых известных российских актрис на сегодняшний день. В копилке знаменитости более тридцати ролей в кино.

Фото: кадры из передачи, globallookpress.com