«Василёк!» Елена Валюшкина в день рождения сына показала его редкое фото
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Фото: Instagram
Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина активно ведет свою страничку в Instagram. Актриса делится с подписчиками яркими рабочими моментами — публикует фотографии со съемочных площадок, рассказывает о себе и часто показывает свою дочь Марию.
Поклонники знают, что у Елены Валюшкиной есть и сын, но его актриса почему-то «скрывала». И в день рождения наследника Елена решила с юмором исправить эту ситуацию.
«Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», — поздравила актриса сына с днем рождения.
«Поздравляю сыночка и вас! Счастья и радости!», «Елена, пусть у сына сбываются все мечты! Пусть будет здоров и успешен вам на радость! У вас красивые дети. Я давно где-то читала, насколько они для вас долгожданны! Вы Мама с большой буквы!», «Дети это такая радость, счастье!», «Какие они у вас хорошие»», — прокомментировали подписчики Елены Валюшкиной.
Елена родила обоих детей в браке с актером Александром Яцко. Их брак продлился 20 лет. Сейчас у каждого из них своя жизнь: Яцко недавно женился на молодой возлюбленной, а Елена признавалась, что у нее после развода был роман с мужчиной на 20 лет моложе.
Фото и видео: Instagram
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