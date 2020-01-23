«Василёк!» Елена Валюшкина в день рождения сына показала его редкое фото

Поклонники знают, что у Елены Валюшкиной есть и сын, но его актриса почему-то «скрывала». И в день рождения наследника Елена решила с юмором исправить эту ситуацию.

«Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», — поздравила актриса сына с днем рождения.