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«Василёк!» Елена Валюшкина в день рождения сына показала его редкое фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Валюшкина

Фото: Instagram

В социальной сети актриса показывала только дочь.

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина активно ведет свою страничку в Instagram. Актриса делится с подписчиками яркими рабочими моментами — публикует фотографии со съемочных площадок, рассказывает о себе и часто показывает свою дочь Марию.

Елена Валюшкина и Георгий Тараторкин в телеспектакле «Виноватые»

Поклонники знают, что у Елены Валюшкиной есть и сын, но его актриса почему-то «скрывала». И в день рождения наследника Елена решила с юмором исправить эту ситуацию.

«Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», — поздравила актриса сына с днем рождения.

«Поздравляю сыночка и вас! Счастья и радости!», «Елена, пусть у сына сбываются все мечты! Пусть будет здоров и успешен вам на радость! У вас красивые дети. Я давно где-то читала, насколько они для вас долгожданны! Вы Мама с большой буквы!», «Дети это такая радость, счастье!», «Какие они у вас хорошие»», — прокомментировали подписчики Елены Валюшкиной.

Елена родила обоих детей в браке с актером Александром Яцко. Их брак продлился 20 лет. Сейчас у каждого из них своя жизнь: Яцко недавно женился на молодой возлюбленной, а Елена признавалась, что у нее после развода был роман с мужчиной на 20 лет моложе.

Фото и видео: Instagram

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