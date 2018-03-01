Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина чуть не умерла во время беременности

«Когда я узнала, что беременна во второй раз, то пошла в роддом записываться, но во всех больницах меня отправляли на аборт, так как были патологии, несовместимые с жизнью. Почти семь месяцев я пролежала в больнице, у меня случилось кровотечение, я пережила клиническую смерть, а дочка Маша долгое время пролежала в кювезе», — рассказала Валюшкина.

К счастью, сейчас и Елена, и оба ее ребенка здоровы, а вот с отцом своей дочери, актером Александром Яцко, звезда развелась после двадцати лет брака. Не так давно Валюшкина закрутила новый роман — с мужчиной, который на 20 лет младше ее.

Фото: Global Look Press, Instagram