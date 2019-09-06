Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на фестивале «Киношок» с молодой женой

Александр Яцко, проживший со звездой российского кинематографа Еленой Валюшкиной больше 20 лет, теперь неохотно комментирует личную жизнь. В одном из интервью актер обмолвился, что любит и любим. Также он отметил, что собирается в будущем еще стать отцом. С Валюшкиной у Яцко двое детей: 22-летний Василий и 16-летняя Мария.

Вспоминая о бывшей супруге, Яцко рассказывал, что у них была любовь, после - партнерство. Актер также признался, что начинать все заново тяжело, но законченные истории открывают двери для чего-то нового.