Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на фестивале «Киношок» с молодой женой

На берегу Черного моря проходит фестиваль «Киношок». Для участия в нем в Анапу приехали многие кинозвезды, среди которых был и бывший супруг актрисы Елены Валюшкиной Александр Яцко.
Александр посетил премьеру фильма Гоши Куценко «Обычные парадоксы небытия». Перед показом 61-летний актер прошелся по красной дорожке с молодой женой Дарьей.
Фото: Киношок.рф
Александр Яцко, проживший со звездой российского кинематографа Еленой Валюшкиной больше 20 лет, теперь неохотно комментирует личную жизнь. В одном из интервью актер обмолвился, что любит и любим. Также он отметил, что собирается в будущем еще стать отцом. С Валюшкиной у Яцко двое детей: 22-летний Василий и 16-летняя Мария.
Вспоминая о бывшей супруге, Яцко рассказывал, что у них была любовь, после - партнерство. Актер также признался, что начинать все заново тяжело, но законченные истории открывают двери для чего-то нового.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, Киношок.рф
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