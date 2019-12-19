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57-летняя Елена Валюшкина сказала «нет» эйджизму и устроила танцы в коротких шортах на пляже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Валюшкина

Фото: Instagram Елены Валюшкиной

Актриса Елена Валюшкина продемонстрировала свои достоинства.

Видео «Да что же это такое. Мало того, что тем, кому за 50 — сиди, старуха. Так теперь и 40-летним ни, ни. Куда мир катится?! Безобразие. Ишь, распустились совсем, тетки. Дома, в халате, у плиты. А на бал нечего рваться. Мороженого на всех не хватит. Гречка по вам плачет. Принцев наших хотите отбить?! Наболело, знаете, ли», — написала она.

В комментариях предположили, что это пост появился в ответ на пост Ксении Собчак о женском отчаянии.

«Давно заметила по фоткам в инстаграме — чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее". Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)))», — написала день назад та.

А чья точка зрения ближе вам?

Фото и видео: instagram

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