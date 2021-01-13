Валерия трогательно поздравила невестку с днем рождения: «Наша нежная, прекрасная девочка»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Певица Валерия трогательно поздравила с днем рождения невестку, которая подарила ей первую внучку. «Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения, и я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала. И я этому как мама радуюсь от всей души. Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин. Она только появилась на свет, а я уже люблю ее до невозможности. Она ваше самое лучшее продолжение», — написала Валерия в блоге.
«Какая женственная и красивая. С днем рождения Лианочку», «Очень приятно читать такие слова свекрови невестке», «С днем рождения прекрасную Лиану! Счастья, любви и здоровья!», «Приятно читать такие теплые пожелания свекрови невестке, это очень дорогого стоит, присоединяюсь к поздравлениям, счастья всей семье!», «Лиане очень повезло с такой свекровью», — присоединились к поздравлениям поклонники Валерии.
Младший сын певицы Арсений Шульгин женился на Лиане в конце лета 2020 года. Тогда поклонники пары, глядя на наряд невесты, стали подозревать, что под венец она пошла уже в положении. Новобрачные резко отрицали эти слухи, но спустя всего четыре месяца стали родителями, а Валерия — бабушкой. У пары родилась дочь Селин.
Фото и видео: Instagram Валерии, Арсения и Лианы Шульгиных
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram