Валерия трогательно поздравила невестку с днем рождения: «Наша нежная, прекрасная девочка»

«Какая женственная и красивая. С днем рождения Лианочку», «Очень приятно читать такие слова свекрови невестке», «С днем рождения прекрасную Лиану! Счастья, любви и здоровья!», «Приятно читать такие теплые пожелания свекрови невестке, это очень дорогого стоит, присоединяюсь к поздравлениям, счастья всей семье!», «Лиане очень повезло с такой свекровью», — присоединились к поздравлениям поклонники Валерии.

Младший сын певицы Арсений Шульгин женился на Лиане в конце лета 2020 года. Тогда поклонники пары, глядя на наряд невесты, стали подозревать, что под венец она пошла уже в положении. Новобрачные резко отрицали эти слухи, но спустя всего четыре месяца стали родителями, а Валерия — бабушкой. У пары родилась дочь Селин.