Валерия в кожаной куртке-бомбере и молодежных джинсах прогулялась по весенней Москве

«Валерия, вы прекрасны! Люблю и восхищаюсь вами», «Шикарно выглядите», «Умница и красавица! Модно одета! Великолепный голос! Выглядит на 30 лет!», «Очень стильно! Модно! Очень идет! А еще смело. Дерзко! И не похоже на Валерию на сцене, поэтому интересно!», — похвалили Валерию за вкус.

Каждый образ 51-летней артистки не остается без внимания подписчиков. Так, недавно она рассорила фанатов фотографией в «наморднике» в стразах, вызвала споры, показав свою домашнюю тренировку, и удивила снимком в шортах и пиджаке не по размеру.

А вам понравился весенний наряд Валерии?