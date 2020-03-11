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Валерия в кожаной куртке-бомбере и молодежных джинсах прогулялась по весенней Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram

Певица примерила дерзкий образ и опубликовала фото в социальной сети.

Певица Валерия поделилась с подписчиками радостью, которую ей доставляет солнечная погода. Ради прогулки по весенней Москве артистка примерила дерзкий образ: джинсы и топ, белую футболку, куртку-бомбер и сапоги-казаки.

«Валерия, вы прекрасны! Люблю и восхищаюсь вами», «Шикарно выглядите», «Умница и красавица! Модно одета! Великолепный голос! Выглядит на 30 лет!», «Очень стильно! Модно! Очень идет! А еще смело. Дерзко! И не похоже на Валерию на сцене, поэтому интересно!», — похвалили Валерию за вкус.

Каждый образ 51-летней артистки не остается без внимания подписчиков. Так, недавно она рассорила фанатов фотографией в «наморднике» в стразах, вызвала споры, показав свою домашнюю тренировку, и удивила снимком в шортах и пиджаке не по размеру.

А вам понравился весенний наряд Валерии?

Фото и видео: Instagram

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