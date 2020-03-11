Валерия в кожаной куртке-бомбере и молодежных джинсах прогулялась по весенней Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Валерия поделилась с подписчиками радостью, которую ей доставляет солнечная погода. Ради прогулки по весенней Москве артистка примерила дерзкий образ: джинсы и топ, белую футболку, куртку-бомбер и сапоги-казаки.
«Валерия, вы прекрасны! Люблю и восхищаюсь вами», «Шикарно выглядите», «Умница и красавица! Модно одета! Великолепный голос! Выглядит на 30 лет!», «Очень стильно! Модно! Очень идет! А еще смело. Дерзко! И не похоже на Валерию на сцене, поэтому интересно!», — похвалили Валерию за вкус.
Каждый образ 51-летней артистки не остается без внимания подписчиков. Так, недавно она рассорила фанатов фотографией в «наморднике» в стразах, вызвала споры, показав свою домашнюю тренировку, и удивила снимком в шортах и пиджаке не по размеру.
А вам понравился весенний наряд Валерии?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!