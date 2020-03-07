Защита от коронавируса? Валерия в «наморднике в стразах» рассорила поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Валерии
Коронавирус Covid-19 уже стал одной из самых главных тем 2020 года во всем мире. На фоне интернет-истерии планетарного масштаба отечественные звезды показывают свои средства защиты от напасти. Кто-то использует обычные копеечные маски из ближайших аптек (где маски, конечно, есть в наличии), кто-то превращает свою маску в модный аксессуар с камелиями от Chanel и попадает во все сводки с Недели моды в Париже, а кто-то, как Валерия, делится архивными снимками из дерзкой фотосессии с необычным украшением на лице. «Смех - лучшая защита от коронавируса», — подписала фото певица и проанонсировала новое телешоу со своим участием.
«Валерия, не пугайте. Я врач-хирург, Ваш поклонник. Я подумал, что какое-то кожное заболевание лица», «Coronavirus protection», «Супер-маска, она точно от коронавируса? 😂😂😂 это, вроде, по-другому называется — БДСМ», «Намордник в стразах. Новый элемент современной женщины?», «Бррр», «С жиру беситесь!!! Зачем???», «Смех и ещё модные маски, скоро все дома моды выпустят свои модели и версии масок, и в моде появится новый тренд. Ждать, видимо, осталось недолго. В маске Вы лучше всех!», «Королева защиты от вируса», «Ну и ну, вообще уже с этими масками все и везде», «Смотрится как экзема», «Жутковато выглядите», «Валерия — сильная женщина, никакой вирус не страшен», «Прелесть какая, супер», «Ой! Нет, не надо вам такое носить», «Надежная защита», — разошлись во мнениях подписчики.
А вы носите защитную маску?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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