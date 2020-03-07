Защита от коронавируса? Валерия в «наморднике в стразах» рассорила поклонников

«Валерия, не пугайте. Я врач-хирург, Ваш поклонник. Я подумал, что какое-то кожное заболевание лица», «Coronavirus protection», «Супер-маска, она точно от коронавируса? 😂😂😂 это, вроде, по-другому называется — БДСМ», «Намордник в стразах. Новый элемент современной женщины?», «Бррр», «С жиру беситесь!!! Зачем???», «Смех и ещё модные маски, скоро все дома моды выпустят свои модели и версии масок, и в моде появится новый тренд. Ждать, видимо, осталось недолго. В маске Вы лучше всех!», «Королева защиты от вируса», «Ну и ну, вообще уже с этими масками все и везде», «Смотрится как экзема», «Жутковато выглядите», «Валерия — сильная женщина, никакой вирус не страшен», «Прелесть какая, супер», «Ой! Нет, не надо вам такое носить», «Надежная защита», — разошлись во мнениях подписчики.

А вы носите защитную маску?