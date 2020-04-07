Валерия пошутила над своим ярким макияжем: «Стаканчик в цвет теней»

Валерия опубликовала Instagram фотографию, на которой показала свой яркий макияж. Стилисты придумали ей необычный образ для съемок в музыкальном шоу. Артистка пошутила над своим необычным образом.

«Разве можно не сфотографироваться со стаканчиком цвета теней?», — подписала она снимок.