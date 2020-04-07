Валерия пошутила над своим ярким макияжем: «Стаканчик в цвет теней»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Артистка показала подписчикам в Instagram свой яркий образ для съемок на ТВ.
Валерия опубликовала Instagram фотографию, на которой показала свой яркий макияж. Стилисты придумали ей необычный образ для съемок в музыкальном шоу. Артистка пошутила над своим необычным образом.
«Разве можно не сфотографироваться со стаканчиком цвета теней?», — подписала она снимок.
«Девчонка», «Прекрасная», «Как солнечный свет», «Красотка и умничка», — похвалили Валерию в комментариях.
Недавно Валерия показывала, как провела с мужем Иосифом Пригожиным его день рождения; как следит за красотой и фигурой в условиях самоизоляции.
Фото и видео: Instagram
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