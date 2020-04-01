«Даже в маске красивая»: 51-летняя Валерия показала, как ухаживает за кожей дома

Когда весь мир пришел к добровольной самоизоляии, перед красавицами остро встал вопрос ухода за собой. Певица Валерия — не исключение.

«Еще один день дома. Вдруг вспомнила, что давным-давно масочки не делала — решила исправить ситуацию. Сижу такая, жду, когда красота впитается», — поделилась она в блоге уютной фотографией.