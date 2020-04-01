«Даже в маске красивая»: 51-летняя Валерия показала, как ухаживает за кожей дома
Когда весь мир пришел к добровольной самоизоляии, перед красавицами остро встал вопрос ухода за собой. Певица Валерия — не исключение.
«Еще один день дома. Вдруг вспомнила, что давным-давно масочки не делала — решила исправить ситуацию. Сижу такая, жду, когда красота впитается», — поделилась она в блоге уютной фотографией.
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Ещё один день дома. Вдруг вспомнила, что давным-давно масочки не делала - решила исправить ситуацию. Сижу такая, жду, когда красота впитается 😂и слушаю потрясающие лекции Татьяны Черниговской. Сплошная польза, сама себе завидую 😜👍👍👍 #яостаюсьдома #вдвоемдома #домахорошо
«Даже в маске красивая», — восхищаются поклонники певицы.
А как ухаживаете за кожей вы?
Фото и видео: Instagram
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