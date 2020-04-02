«В этот день ему можно все»: певица Валерия устроила Иосифу Пригожину пир в условиях карантина

В четверг, 2 апреля, Валерия и Иосиф Пригожин собрались за праздничным столом.

«Сегодня отмечаем День рождения моего Йосечки. Он, являясь человеком общительным, очень активным, любящим семью, друзей, близких, с трудом переносит заточение в праздник, поэтому сегодня решила, что в этот день ему можно все. Захотелось побаловать его всякой "запрещенкой". Так редко встаю к плите, поэтому готовить было особенно приятно и радостно. Оценил. Любимый, самое главное — будь здоров, а вместе мы сила», — написала артистка под трогательным семейным видео.

Иосиф Пригожин похвастался, что жена нажарила ему картошки. К ней добавилась бутылка хорошего вина, подаренная друзьями. На столе мы также заметили соленые огурчики, салат и пироги.

«Это первый мой день рождения, который мы празднуем исключительно вдвоем», — признался он.

Редакция Passion.ru поздравляет продюсера с праздником и желает здоровья и ярких дней.