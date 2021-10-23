Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии из-за поражения легких более 90%

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, который три недели назад попал в больницу с коронавирусом, ухудшилось. Как сообщает телеграм-канал Mash, 67-летний актер, перенесший кому, снова находится без сознания, он подключен к ИВЛ и ЭКМО, а его легкие поражены более, чем на 90%.

Также источник уточняет, что сатурация в организме составляет только 40%. Она продолжает снижаться, а воспаление растет. Есть риск возникновения тромбов. Медики борются за жизнь звезды комедии «Ширли-Мырли» и других советских и российских фильмов.