Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии из-за поражения легких более 90%
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Фото: East News Russia
Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, который три недели назад попал в больницу с коронавирусом, ухудшилось. Как сообщает телеграм-канал Mash, 67-летний актер, перенесший кому, снова находится без сознания, он подключен к ИВЛ и ЭКМО, а его легкие поражены более, чем на 90%.
Также источник уточняет, что сатурация в организме составляет только 40%. Она продолжает снижаться, а воспаление растет. Есть риск возникновения тромбов. Медики борются за жизнь звезды комедии «Ширли-Мырли» и других советских и российских фильмов.
Валерия Гаркалина доставили в одну из больниц 2 октября. Тогда поражение легких составляло от 25 до 50%. Через несколько дней оно возросло до 85%, его перевели в реанимацию. Спустя еще неделю врачи смогли стабилизировать его состояние и вывели из комы. Позднее, однако, актеру снова стало хуже.
Фото и видео: East News Russia; Anatoly Lomokhov/Global Look Press