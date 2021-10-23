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Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии из-за поражения легких более 90%

67-летний актер Валерий Гаркалин находится в коме на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Тем не менее уровень сатурации снизился до 40%, и врачам не удается его повысить. Состояние народного артиста России оценивается как критическое.
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Народный артист РФ Валерий Гаркалин

Фото: East News Russia

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, который три недели назад попал в больницу с коронавирусом, ухудшилось. Как сообщает телеграм-канал Mash, 67-летний актер, перенесший кому, снова находится без сознания, он подключен к ИВЛ и ЭКМО, а его легкие поражены более, чем на 90%.

Также источник уточняет, что сатурация в организме составляет только 40%. Она продолжает снижаться, а воспаление растет. Есть риск возникновения тромбов. Медики борются за жизнь звезды комедии «Ширли-Мырли» и других советских и российских фильмов.

Валерия Гаркалина доставили в одну из больниц 2 октября. Тогда поражение легких составляло от 25 до 50%. Через несколько дней оно возросло до 85%, его перевели в реанимацию. Спустя еще неделю врачи смогли стабилизировать его состояние и вывели из комы. Позднее, однако, актеру снова стало хуже.

Фото и видео: East News Russia; Anatoly Lomokhov/Global Look Press