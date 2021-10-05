Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован с коронавирусом

Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем актера, сообщает Telegram-канал Mash.

В данный момент состояние Гаркалина оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артиста.

В августе этого года Валерий Гаркалин был госпитализирован с травмой головы. Сообщалось, что звезда советского и российского кино отдыхал в заведении, упал и ушибся. После артист сообщил, что прекрасно себя чувствует и его здоровью ничего не угрожает.