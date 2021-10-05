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Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован с коронавирусом
67-летний народный артист России Валерий Гаркалин 2 октября был доставлен в одну из московских больниц с положительным тестом на коронавирус. На тот момент поражение легких артиста составляло от 25 до 50%.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем актера, сообщает Telegram-канал Mash.
В данный момент состояние Гаркалина оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артиста.
В августе этого года Валерий Гаркалин был госпитализирован с травмой головы. Сообщалось, что звезда советского и российского кино отдыхал в заведении, упал и ушибся. После артист сообщил, что прекрасно себя чувствует и его здоровью ничего не угрожает.
Фото: Global Look Press
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